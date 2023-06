​Governo desbloqueia 48 mil contos para compra urgente de viaturas policiais

O Governo desbloqueou 48 mil contos para comprar viaturas operacionais para a Polícia Nacional, reconhecendo que o parque automóvel atual apresenta “alguma idade” e “constantes avarias”, não dando garantias de operacionalidade.

A medida consta de uma resolução do Conselho de Ministros, que entrou hoje em vigor, autorizando uma despesa de 48 milhões de escudos para a aquisição, por ajuste direto, de 15 viaturas 'pick-up' operacionais para a Polícia Nacional.

“Os desafios no domínio da prevenção e combate à criminalidade urbana em tempos de crise económica e social são crescentes e potenciam os riscos de violência e de criminalidade urbana, que importam salvaguardar”, reconhece o Governo, na mesma resolução.

“Visando cumprir, particularmente, o desiderato da contenção da criminalidade através de um combate mais eficiente e de certa forma mais sustentável no tempo, torna-se necessário, com caráter de urgência, um importante reforço de meios de mobilidade destinados à Polícia Nacional, cujo parque automóvel se apresenta com alguma idade e com constantes avarias que, para além de não dar garantias de operacionalidade, tem gerado custos elevados de reparação e manutenção, com consequências a nível da produtividade e da eficácia”, acrescenta a resolução.

De acordo com o Governo, o levantamento realizado pela Polícia Nacional apurou a “necessidade de adquirir com impreterível urgência 15 viaturas operacionais do tipo 'pick-up', devidamente equipadas e com capacidade técnica e resistência operacional para fazer face ao esforço do trabalho policial diário”, e com “características especiais, a fornecer por uma entidade com capacidade técnica e experiência adquirida para o efeito”.

Nas últimas semanas têm sido conhecidos vários casos de criminalidade violenta na Praia e no Mindelo, ilha de São Vicente, as duas maiores cidades do arquipélago, além de assaltos constantes a estabelecimentos comerciais.

Neste contexto, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) agendou para a próxima semana, na primeira sessão parlamentar ordinária de junho, uma interpelação ao