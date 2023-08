Polícia Nacional faz balanço positivo da "Operação Baía das Gatas 2023"

​A Polícia Nacional faz um balanço positivo da operação especial montada para garantir a segurança durante o Festival Internacional de Música da Baía das Gatas.

A informação foi avançada hoje, em conferência de imprensa, através do porta-voz do comando regional de São Vicente e chefe de esquadra, Elvis Leite, que aponta para um “baixo número” de ocorrências registadas durante o evento.

“Fazendo uma comparação com o ano passado, este ano tivemos menos ocorrências do que no ano anterior, isso deve-se ao grande nível de policiamento que tivemos. Fizemos um policiamento face ao número de efetivos que tínhamos disponíveis e pensamos que, face aos resultados apresentados, o número de efetivos, embora não tenha sido suficiente, deu cobertura ao plano traçado para a Baía das Gatas”, afirma.

Segundo dados divulgados, no posto de comando operacional da Baía das Gatas foram registadas seis denúncias, “a maioria de furto nas residências, das pessoas e na via pública”.

A nível da ordem pública no geral, a PN fala em cerca de 72 diligências realizadas e 386 indivíduos abordados. Foram revistadas 192 pessoas, 24 das quais conduzidas ao Posto de Atendimento para identificação, “por envolvimento em situações de desordem, práticas de ilícitos criminais e/ou para averiguações”.

Segundo o porta-voz do comando regional de São Vicente, 22 pessoas foram detidas em flagrante delito, por roubo na pessoa, na residência, na via pública e por VBG.

“Realçar que tivemos uma detenção relacionada com 15 indivíduos que foram detectados no âmbito de uma participação em rixa. Os indivíduos detidos foram apresentados ao Ministério Público dentro do prazo legal. No âmbito das detenções, foram também realizadas apreensões de armas, nomeadamente duas armas brancas e uma réplica de arma de fogo e respectiva munição”, explica.

No que se refere ao trânsito, a Polícia Nacional aponta para o registo de 133 veículos fiscalizados. Ocorreram três acidentes de viação, de que resultaram apenas danos materiais.

“De sublinhar que a intensidade do tráfego levou a que os agentes focassem a sua ação na vigilância, no ordenamento e no controlo", comenta.

“Dois condutores foram detidos por condução sob efeito de álcool e um outro por desobediência, recusa em ser submetido ao teste de álcool. Um veículo foi apreendido por falta de inspeção”, refere.