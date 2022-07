​Detido quinto suspeito da prática do crime de roubo na Praia

A Polícia Nacional (PN) informou hoje, 12, que deteve no sábado, 09, o quinto suspeito da prática do crime de roubo ocorrido no passado dia 10 de Junho deste ano, no bairro de Achada Grande Frente, na cidade da Praia.

Esse suspeito, segundo um comunicado da PN foi detido no bairro de Moinho – Lém Cachorro, por um Grupo Operacional de Prevenção Criminal do Comando Regional de Santiago Sul e Maio (CRSSM). A PN avisou que o detido foi entregue à Direcção Central de Investigação Criminal da PN, unidade em que as autoridades judiciais confiaram o mandado de detenção fora de flagrante delito e que tendo sido apresentado esta segunda-feira, 11, ao Ministério Público para o primeiro interrogatório de pessoa detida, foi-lhe decretada como medida de coação, a prisão preventiva, a mesma que tinha sido aplicada aos outros quatro suspeitos. Conforme a PN, esse crime de roubo ocorreu no passado dia 10 de Junho deste ano, no bairro de Achada Grande Frente, em que cinco meliantes, sob ameaça de armas de fogo, subtraíram uma mala com cerca de 10.125.650$00 de um cidadão libanês, funcionário da empresa Khym Negoce e que, desde desta data, se encontrava foragido. A mesma fonte lembrou que na data dos factos, quatro dos suspeitos tinham sido detidos em flagrante delito e que, apresentados ao Ministério Público, foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Ainda, que no momento das detenções destes, foi recuperado, na totalidade, o valor subtraído e apreendidas quatro armas de fogo de fabrico convencional (de calibre destinado às Forças e Serviços de Segurança) e a viatura utilizada na fuga.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.