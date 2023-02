​Polícia Nacional mobiliza 332 efectivos para o plano Carnaval em aegurança na Praia

O Comando Regional de Santiago Sul e Maio da Polícia Nacional terá 332 efectivos nas ruas da capital para executar o plano de Carnaval na Praia em Segurança, informou hoje o comandante, Roberto Fernandes.

Em declarações à Inforpress, o comandante explicou que as acções de prevenção e segurança para o Carnaval tiveram início na sexta-feira, com a mobilização de efectivos para garantir maior segurança durante o desfile dos jardins e escolas em todos os concelhos afectos ao Comando Regional de Santiago Sul e Maio, nomeadamente, Ribeira Grande de Santiago, São Domingos, Praia e ilha do Maio.

“Hoje, a maior expressividade em termos de desfile é aqui na cidade da Praia, e para tal, temos um plano que contará com 332 efectivos não só do comando Regional de Santiago Sul e Maio, mas também, formandos do Centro Nacional de Formação, que é uma oportunidade de os mesmos terem mais experiência em situação real”, disse.

De acordo com Roberto Fernandes, os 332 efectivos serão divididos em dois grupos, uma vez que, lembrou, o plano será executado das 13:00 até as 22:00.

“Estaremos divididos em dois turnos, contaremos também com o pessoal do Corpo de Intervenção e da Direcção Central de Investigação Criminal e estaremos não só na área do sambódromo, do desfile, mas em todos os bairros da capital prevenindo situações criminais nomeadamente brigas entre os grupos rivais e outras situações de criminalidade”, acrescentou.

Roberto Fernandes salientou ainda que o número “bastante expressivo” de efectivos afectos ao Carnaval na Praia este ano visa essencialmente garantir o máximo de segurança possível.

Informou, por outro lado, que o Comando Regional da PN terá ainda 11 viaturas que estarão distribuídas nos diferentes bairros da capital para igualmente dar cobertura por forma a evitar situações de criminalidade.

Apelou a todos neste dia, que considerou de festa e alegria, para evitarem situações de crime e festejarem o Carnaval no clima de paz e tranquilidade.