Abraao Vicente tomou posse como novo Ministro do Mar

Implementar a transição da economia marítima para a economia azul e fazer com que a parte técnica dos transportes interilhas que está sob a tutela do Ministério do Mar funcione são alguns dos desafios que Abraão Vicente diz ter pela frente como novo ministro do Mar. O governante fez esta declaração hoje aos jornalistas, na Praia,após tomar posse como ministro do Mar, em cerimónia presidida pelo Presidente da República, José Maria Neves.

Na cerimónia de tomada de posse o novo ministro do Mar elencou alguns dos desafios que tem pela frente que começará pela implementação de um "plano mais amplo para tudo aquilo que é o desenvolvimento da economia azul, ou seja dos desportos náuticos à exploração sustentável dos recursos marinhos existentes em Cabo Verde, a um leque enorme de desafios que tem a ver com a própria regulação do sector e a implementação do próprio ministério do Mar na ilha de São Vicente, fazendo com que os recursos sejam sustentáveis, e de facto, nossa frota pesqueira tenha maior capacidade de pesca".

Por outro lado, reconheceu, "há o grande desafio da renegociação, ou da implementação daquilo que são as exigências do acordo com a União Europeia, no sentido de dotarmos o país de uma frota maior com bandeira cabo-verdiana e fazer com que a nossa indústria pesqueira, de facto, tenha presença naquilo que são as exportações para o exterior", explicou.

Abração Vicente avança que nas próximas semanas irá entrar com a máxima humildade para aprender e inteirar-se dos dossiês relevantes para os players do sector.

“Durante o fim-de-semana eu estive em Mindelo, tive a oportunidade de visitar a ENAPOR, a CABNAVE, o IMP, e hoje partirei para São Vicente para ter o primeiro contacto oficial com a equipa, fazer a transição das pastas e continuar as visitas institucionais. As próximas semanas vão ser também para avaliar a equipa, perceber os ajustes que terão de serem feitos para ter uma dinâmica executiva e cumprir aquilo que é a visão do governo para o sector do mar ”, avança.

O novo ministro do Mar promete dar uma atenção especial ao sector das pescas e à CABNAVE, dada a necessidade de novos investimentos

O actual ministro do Mar, Abraão Vicente, entrou no governo em 2016, e vai passar a residir em São Vicente, onde fica a sede do Ministério do Mar, sucedendo assim a Paulo Veiga que pediu demissão, no início de Novembro.