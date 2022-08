Investigação de burla leva PJ a fazer buscas e apreensões na Câmara de S.Vicente

A Policía Judiciária realizou, esta quarta-feira, 24 de Agosto, busca, revista e apreensão na Câmara Municipal de São Vicente (CMSV), no decurso de investigações de um processo-crime por burla qualificada que se relaciona com compra e venda de terrenos na ilha.

Segundo um comunicado da PJ emitido hoje,a Procuradoria da República e o Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente emitiran seis mandados de busca, revista e apreensão no âmbito da referida investigação.

O objectivo desta operação, de acordo com a mesma fonte, era apreender contratos de compra e venda de terrenos, certidões, escrituras, recibos, cheques, projectos entre outros, que se relacionam com o processo em instrução e ainda em fase embrionária.

Na nota, a PJ especifica que a operação na Câmara Municipal foi feita na presença de uma representante do Ministério Público, Procuradora da República da Secção de Crimes Económicos e Financeiros.

Além das buscas na CMSV a PJ realizou ainda busca, revista e apreensão a uma empresa do ramo imobiliário, pertencente a um dos implicados e com sede naquela ilha, bem como a duas residências particulares pertencentes a dois implicados no mesmo processo, um na vila piscatória de S. Pedro e o outro no bairro de Chã de Alecrim.

“A Polícia Judiciária informa neste sentido que, das buscas, resultaram na apreensão de vários documentos, equipamentos informáticos, contratos, plantas de localização, procurações, certidões de registo predial, certidões e escrituras da Câmara Municipal de São Vicente, entre outros documentos, que serão submetidos a exame e avaliação por esta Polícia Científica”, lê-se.