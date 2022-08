Cabo Verde produz 300 a 400 toneladas de resíduos hospitalares por ano

Cabo Verde produz por ano cerca de 300 a 400 toneladas de resíduos hospitalares, disse hoje, na cidade da Praia, o secretário de Estado adjunto do ministro da Saúde.

Evandro Monteiro que passou esta informação durante o seu comunicado na abertura do workshop para o estabelecimento de um roteiro de actividades do Ministério da Saúde sobre as mudanças climáticas, assegurou ainda que estão previstos, neste processo, espaços e equipamentos apropriados para tratamento do lixo hospitalar em todas as ilhas.

“No essencial pretende-se que o nosso sistema tenha estruturas de saúde com capacidade própria de gerir e tratar lixos hospitalares de forma mais inteligente e financeiramente sustentável”, explicou, sustentando que o que se quer, acima de tudo, é beneficiar o meio ambiente e a saúde humana.

O sector da saúde é responsável pela emissão de 4,6% dos gases com efeito de estufa, daí a importância de este adequar as medidas e políticas públicas estratégicas activas e direccionadas, cada vez mais, como amigas do ambiente e da saúde.