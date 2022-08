PJ apreende 5,3 kg de cannabis numa propriedade agrícola em Assomada

A Polícia Judiciária informou hoke que no passado dia 23 de Agosto apreendeu 5,3 quilogramas de cannabis numa propriedade agrícola de regadio em Jalalo Ramos, Assomada.

Conforme o comunicado da força policial, através da Unidade de Investigação Criminal de Assomada (UICA), durante uma acção de recolha de informações e reconhecimento de locais de provável cultivo de padjinha, uma equipa avistou numa propriedade agrícola de regadio, na localidade de Jalalo Ramos, diversas plantas, no meio das quais se encontravam alguns pés de planta botânica, supostamente Cannabis.

As plantas, segundo o comunicado, estavam em bom estado de desenvolvimento, com cerca de 2 metros de altura e irrigados com recurso a tubos.

“Feita a constatação supra, foi solicitada, de imediato, ao Ministério Público, a emissão do mandado de busca não domiciliária”, informa.

Na posse do mandado, e elaborado o plano operacional, a Unidade de Investigação Criminal de Assomada executou e procedeu à apreensão de vários pés de ervas, que submetidas ao exame laboratorial reagiram positivamente para Cannabis e seus derivados, com o peso de 5,3 kg.

A Polícia Judiciária informa ainda que as investigações prosseguem com vista ao cabal esclarecimento dos factos.