Bestfly reprograma voos para 31 de Agosto e 1 de Setembro

A BestFly Cabo Verde informou esta terça-feira que estará, ao longo de toda esta semana, reajustando os horários dos voos, passando os mesmos a status “on time”, “atrasado” ou “antecipado”.

“Informamos aos passageiros que, ainda pelo fato de estarmos a operar com 1 avião num programa montado para 2, estaremos ao longo de toda esta semana reajustando os horários dos voos, passando os mesmos a status ON TIME,ATRASADO ou ANTECIPADO”, escreveu a companhia aérea num comunicado publicado no Facebook.

Os voos cancelados serão, segundo a mesma fonte, repostos, logo que houver horários.

De salientar que no passado dia 26, a Bestfly anunciou o cancelamento de oito voos previstos para hoje, 26, e que oportunamente serão reprogramados.

Na altura, os voos Praia-Fogo, Fogo-Praia e Praia-Sal foram cancelados.