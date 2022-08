Guarda Fiscal apreende 400 munições de caça no porto da Praia

A Polícia Nacional informou esta terça-feira que a Guarda Fiscal apreendeu, no passado dia 26 de Agosto, 400 unidades de munições durante o acto de vistoria de um volume proveniente dos EUA.

No comunicado, a PN detalha que a apreensão ocorreu por volta das 14h00, no recinto da Enapor, em Achada Grande, durante o acto de desconsolidação de um contentor proveniente dos EUA, numa operação conjunta com a Alfândega.

As munições foram encontradas numa caixa, que fazia parte da carga de um contentor, cujo dono é uma cidadã cabo-verdiana, natural da ilha do Fogo, portadora de passaporte americano, que reside habitualmente naquele país, na Cidade de Boston.

Desta operação, além de apreensão de tais munições, a PN diz que a dona da carga foi detida em flagrante delito, por importação ilegal de munições.

A mesma foi apresentada ao Ministério Publico, no período de manhã de sábado, dia 27 para o primeiro interrogatório e consequente medida de coação.