IPC inicia musealização das ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição na Cidade Velha

​O Instituto do Património Cultural (IPC) arrancou, esta segunda-feira, 29, com a implementação do projecto de musealização das ruínas da Igreja Nossa Senhora da Conceição, na Cidade Velha, visando dar uma nova abordagem à gestão deste Património Mundial.

De acordo com informações publicadas pelo IPC, o projecto vai permitir a conservação dos vestígios localmente, permitindo assim, uma compreensão fidedigna da história e do sítio arqueológico na sua íntegra.

Pretende-se, de igual modo, com este projecto, inovar as infra-estruturas culturais do sítio histórico, gerar empregos através de espaços de qualidade, como um produto turístico de excelência.

“A musealização das ruínas da ermida dará uma nova abordagem na gestão da Cidade Velha Património Mundial, seguindo as recomendações da Unesco, segundo as quais, é desejável um melhor equilíbrio entre a conservação do património histórico e o desenvolvimento urbano”, explicou este instituto.

Acrescentou que esta nova abordagem vai contribuir ainda para a valorização do espaço natural e ambiental, com vista à melhoria da qualidade de vida e sentido de pertença dos residentes e visitantes.

O IPC adiantou igualmente que as intervenções devem passar pela construção das partes dos muros em falta e dos degraus à semelhança dos existentes, calcetamento de todo o piso ao redor da ruína, fornecimento e assentamento do corrimão em pilares de madeira.

A construção dos bancos, das lixeiras das escadas em madeira mognos e estrutura metálica e da jora, a execução, ligação e montagem de toda a instalação e rede eléctrica incluindo os candeeiros, das sinaléticas e dos painéis informativos, são outros pormenores que vão merecer atenção.

A musealização das ruínas de Nossa Senhora da Conceição é cofinanciada pelo Camões Instituto no valor de 15.000 euros.