São Vicente: Hospital Baptista de Sousa inaugura Banco de Leite Humano

O Hospital Baptista de Sousa, no Mindelo, vai ter a partir desta quinta-feira, 01 de Setembro, o seu primeiro Banco de Leite Humano que terá como um dos principais propósitos reduzir a mortalidade infantil.

Conforme informações avançadas pelo Governo, o serviço, a ser inaugurado nesta quinta-feira, é o resultado de uma cooperação técnica entre o Governo de Cabo Verde, a Unicef e o Governo do Brasil, enquadrado no Programa Executivo de Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica, assinado em 2008, para implementação do projecto “Apoio Técnico para Implantação de Banco de Leite Humano em Cabo Verde”.

“Os resultados almejados visam ao desenvolvimento das competências técnicas necessárias à estruturação e boa gestão de uma rede de Bancos de Leite Humano em Cabo Verde em conexão com a Rede Global de Bancos de Leite Humano”, explicita o executivo cabo-verdiano.

O projecto, segundo a mesma fonte, contém duas fases, em que a primeira fase contemplou em 2011 a implementação do primeiro Banco de Leite Humano (BLH) no Hospital Agostinho Neto, na Cidade da Praia, o principal hospital de referência do País, e agora na segunda fase o Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente.

O Banco de Leite Humano do HBS é o segundo em Cabo Verde e tem por objectivo reforçar as acções do Ministério da Saúde, em matéria do cumprimento dos objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no que diz respeito à redução da mortalidade infantil com ênfase para a componente neonatal.

A doação de leite humano passa pelo processo de colecta, processamento e distribuição do leite humano para bebés prematuros internados de baixo peso (menos de 2,5 quilos) e com patologias, principalmente do trato gastrointestinal, e que não podem ser alimentados directamente pelas próprias mães.

Para além da instalação, conforme informações do Governo, os profissionais do hospital passam por uma formação de capacitação para o manejo dos aparelhos e sobre os protocolos, a ser ministrada por uma equipa especializada do Brasil, que está em Cabo Verde desde o dia 29 e vai permanecer até 10 de Setembro, com acções tanto em São Vicente como na Cidade da Praia.

A cerimónia de inauguração do Banco de Leite Humano do HBS acontece nesta quinta-feira, 01 de Setembro, e será presidida pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.