Grupo armado assalta autocarro e leva pertences de passageiros em Palmarejo Grande

Um grupo de indivíduos armados assaltou, esta quinta-feira, um autocarro da empresa de transportes públicos de passageiros na Praia, Solatlântico, nas proximidades do condomínio Dó Ré Mi.

Uma moradora do condomínio Ré que estava à janela do apartamento, informou ao Expresso das Ilhas que o assalto teria acontecido por volta das 20h00.

“Nu sta frontadu ku bandidos. Entraram no autocarro e puseram todos os ocupantes no chão com a arma apontada na cabeça. Um homem, passageiro, levou uma coronhada, agora não sei se foi porque reagiu, ou se foi agredido por nada”, relata.

A mesma fonte avança ainda que três carros de Polícia chegaram ao local do assalto, mas que já não havia nem sinal dos assaltantes.

O Expresso das Ilhas contactou a empresa que confirmou o assalto. Entretanto, só poderão dar mais informações depois que o condutor que estava de serviço prestar declarações à Polícia Nacional. Também tentamos falar com a Polícia Nacional que disse ainda não ter nenhuma informação sobre o ocorrido.

De referir que a linha 12 faz o percurso Platô, Palácio do Governo, Cidadela, tendo como terminal a Universidade Jean Piaget.