Maio recebe viagem experimental do navio Liberdadi

Segundo o comandante do navio Liberdadi, José Mariano, a viagem, cujo objectivo era fazer um teste ao porto que passa a partir deste momento a contar com duas rampas, correu “tranquilamente”.

“Os riscos já foram todos avaliados, por isso esperamos que no dia 07 o mar esteja bom para que tudo decorra dentro da normalidade”, sublinhou, acrescentando que durante a atracação depararam com alguma vaga dentro do porto, mas admitiu ser algo que já estavam a contar numa operação do tipo.

Quanto às obras do porto do Maio, José Mariano advogou que “é boa, as defesas são boas e existe uma boa plataforma, agora é só trabalhar”.

Entre os trabalhos realizados no Porto Inglês, destaca-se a reabilitação da ponte cais, construção de um quebra-mar, expansão da plataforma logística, construção de duas rampas de betão roll-on roll-off e instalação de uma rampa metálica ajustável às necessidades dos navios de pequeno porte.

O investimento realizado pelo Governo de Cabo Verde contou com o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, em 50%, e a outra metade do Estado de Cabo Verde, num total aproximado de 15 milhões de euros.