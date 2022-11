​Maio acolhe 3º edição do Fórum Nacional da Juventude

A cidade do Porto Inglês, ilha de Maio, acolhe de quinta a sábado, 10 a 12, a 3º edição do Fórum Nacional da Juventude, que contará com a participação do ministro Adjunto do Primeiro Ministro para Juventude e Desporto no Fórum Nacional da Juventude, Carlos do Canto Monteiro.

O fórum decorre sob o lema "Reconstruir com maior equidade, no pós pandemia, com a juventude" e contará com a participação de cerca de 120 jovens, entre os 15 e 35 anos, residentes no país e na diáspora, de forma presencial e online, que estarão reunidos no Porto Inglês, Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude 2022, no maior evento de conexão, diálogo e interação Juvenil de Cabo Verde.

Durante o evento serão abordados temas como “Oportunidades para a Juventude no Pós Pandemia”, “Oportunidades de Financiamento UN” e “Experiências de Projectos de Conservação”.

Haverá ainda a apresentação do Programa YouthConnekt Cabo Verde, Apresentação do Programa Geração Powa, workshops: Oportunidades para a Juventude, Reconstruir Melhor e com Maior Equidade, no Pós-Pandemia, com a Juventude, e por último acontece uma excursão aos pontos turísticos da ilha do Maio.

De salientar que o Fórum Nacional da Juventude é uma iniciativa do Governo, executado pelo Instituto do Desporto e da Juventude, em parceria com o Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA. Este evento surge com o objectivo de promover uma melhor participação e engajamento dos jovens no processo de desenvolvimento do país.