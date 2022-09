Protecção Civil apela a medidas de autoprotecção devido às chuvas

O Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) pede à população que se mantenha tranquila por causa das mais recentes chuvas, mas, alerta e que adopte as medidas de autoproteção ajustadas a ocorrência de chuvas e aguaceiros em todo o país.

As recomendações do SNPCB foram hoje transmitidas através de um comunicado publicado no Facebook.

Entre as recomendações, o SNPCB apela à adopção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade; não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver a queda e o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas e ter especial cuidado com cabos eléctricos e com a fixação de estruturas temporárias.

Também recomenda ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas que apresentam maior vulnerabilidade a estes fenómenos e evitar comportamentos de risco que poderão originar acidentes não previstos.

“O Serviço Nacional da Proteção Civil e Bombeiros insta uma vez mais às entidades públicas, centrais e locais, particularmente às Câmaras Municipais sobre a necessidade de assegurarem as medidas necessárias e indispensáveis à elevação do grau de prontidão, assim como a adoção de medidas preventivas que o estado do tempo exige”, apelou.

De referir que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) para o dia de hoje, há probabilidade de

ocorrência de chuva de intensidade variável, localmente com ocorrência de chuva forte ou aguaceiros por vezes

acompanhadas de trovoadas ao longo da manhã e a tarde sobretudo na região do barlavento.