Operações Especiais das Forças Africanas realizam primeiro Treino de Intercâmbio Conjunto na Praia

O Comando de Operações Especiais das Forças Africanas destacado para o 3º Grupo das Forças Especiais (Airborne) completaram a formação e realizaram a Cerimónia de Encerramento com membros das Forças Armadas de Cabo Verde, na sequência do primeiro Treino de Intercâmbio Conjunto na Praia, que teve início desde 25 de Julho de 2022.

A informação foi dada hoje pela Embaixada dos EUA através de um comunicado, referindo que o empenhamento militar conjunto fortaleceu a interoperabilidade e facilitou a partilha de técnicas militares avançadas para reforçar a proficiência e profissionalismo de ambas as forças parceiras.

Segundo a mesma fonte, o programa JCET tem como principal objectivo fornecer às unidades de operações especiais da nação parceira uma formação específica para promover a segurança e a estabilidade em África.

Embora este evento de formação tenha sido o primeiro JCET com as Forças de Cabo Verde, as forças de operações especiais dos EUA continuarão a construir a relação estabelecida com o objectivo de ser uma parceria de longo prazo para futura colaboração.

O embaixador dos EUA, Jeff Daigle, citado pelo comunicado, disse que esta troca permitirá aos militares dos EUA e Cabo Verde a associarem-se mais eficazmente aos assuntos de segurança da África Atlântica e demonstra a determinação comum em trabalhar em colaboração para enfrentar os desafios e ameaças regionais.