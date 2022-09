Semana da Inclusão : Primeira-dama promove sensibilização sobre o tema

A Primeira-dama, Débora Carvalho, promove de 5 a 10 de Setembro a Semana da Inclusão para colocar na agenda nacional um conjunto de questões que envolvem as famílias com crianças/adolescentes/adultos com deficiência e chamar a atenção para um melhor aprumo na definição e execução de políticas públicas na área da inclusão.

Ao Expresso das Ilhas, Débora Carvalho avançou que Setembro por ser o mês do início das aulas e sendo esta semana de azáfama académica é uma boa altura para se reflectir sobre a inclusão das pessoas com necessidades especiais.

“Um dia não levaria uma reflexão como nós queremos, então penso que uma semana é tempo suficiente para reflectirmos bem”, considera.

Assim, hoje, 7, a primeira-dama visitará a Associação Cabo-verdiana de Pessoas com Deficiência e a Associação de Promoção e Inclusão das Mulheres com Deficiência, no edifício do CENORF em Achada São Filipe.

“Ser mulher em Cabo Verde já é difícil, agora ser mulher com deficiência, ser mãe, ser gestora de uma família com deficiência em Cabo Verde deve ser ainda muito mais. Então, vamos falar com elas, ouvir do lado delas quais as grandes dificuldades que sentem e ver como posso ajudar”, afirma.

Conforme garantiu, a ideia é que o assunto esteja sempre na mesa por considerar que é a sociedade civil que vai fazer a diferença na vida das pessoas com necessidades especiais. Neste sentido, a primeira-dama conta anualmente trazer o assunto e alguma actividade, que não necessariamente um fórum.

“Vamos estar sempre com a ideia da Semana da Inclusão ou, quem sabe da próxima vez, do mês para reflectirmos sempre sobre a condição. Temos de inovar a forma como trazer os temas e sensibilizar os cabo-verdianos para estes caros cidadãos que também fazem parte da nossa sociedade”, reflecte.

“Quem Ama, Cuida e Inclui”

O Fórum de Inclusão “Quem Ama, cuida e Inclui” acontece na próxima quinta-feira, 8, às 09h00, na Sala Beijing do Palácio da Presidência. O Fórum, que conta com a presença de vários parceiros, visa abordar o tema inclusão “sem tabu”.

Débora Carvalho diz que é preciso fazer algo para que os cidadãos com necessidades especiais se sintam incluídos em todas as áreas, sem excepção.

“Se forem ao sistema de Saúde têm de ser bem recebidos, se forem ao sistema de Ensino também tem que estar adaptado, se forem a um teatro, a um concerto, tem que haver espaço também para eles, não só como espectadores”, aponta.

Segundo a primeira-dama, também é preciso adaptação nas farmácias, recintos desportivos e culturais, parques de diversão, além da adaptação no acesso às praias em todo o arquipélago.

Débora Carvalho ressalta ainda que cuidar de uma criança ou de um cidadão com necessidades especiais custa e, por isso, há camadas que são mais afectadas pela não inclusão.

“Custa fazer fisioterapia, fazer terapia da fala, é preciso levar o seu familiar a um centro de tratamento e, logo, tem o custo de transporte. A condição económica restringe muito a qualidade de vida e a inclusão dessas crianças”, refere.

Apesar da evolução no que tange à inclusão, a primeira-dama considera que ainda é preciso melhorar a comunicação com este público, uma vez que muitos ainda não sabem que podem ter acesso gratuito ao sistema de Saúde, por exemplo.

A Semana da Inclusão que termina este sábado, 10, inclui “Um Dia de Inclusão no Palácio do Presidente” com momentos de jogos, actividades recreativas com a participação de crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência, em parceria com algumas instituições que actuam na área de inclusão.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1084 de 7 de Setembro de 2022.