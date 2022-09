Docente da UniPiaget condecorado com Cruz de Cavaleiro da Ordem de Mérito da Polónia

O docente da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, Wlodzimierz Szymaniak, foi condecorado pelo Presidente da Polónia com a Cruz de Cavaleiro da Ordem de Mérito daquele país, no passado dia 26 de Agosto.

O professor na área de comunicação recebeu a medalha da embaixadora polaca, Margareta Kassangana, numa cerimónia realizada em Dakar, de acordo com a Universidade.

“O reconhecimento veio, essencialmente, do empenho do Prof. Włodzimierz Szymaniak na promoção da história, cultura e literatura polacas em Cabo Verde, bem como no reforço das relações entre a Polónia e a República de Cabo Verde”, diz a UniPiaget.

Linguista, licenciado em Filologia Românica pela Universidade de Wrocław – Polónia, durante a sua carreira profissional, Szymaniak trabalhou em muitas universidades, foi Reitor da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde de 2016 a 2021, já tinha desempenhado a função de Pró-Reitor entre 2010 a 2014.

Também é autor de numerosos livros sobre a história e a cultura de Cabo Verde e traduções da literatura polaca para português.

Já escreveu mais de setenta artigos, incluindo sobre o legado da emigração polaca para Cabo Verde e refugiados polacos em Portugal.