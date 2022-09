Prisão preventiva para seis suspeitos de vários crimes nos bairros da capital

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para seis indivíduos suspeitos de vários crimes perpetrados nos bairros da capital. A outros 15 suspeitos o Tribunal decretou Termo de Identidade e Residência (TIR).

A informação foi hoje avançada pela Polícia Nacional, que avança os 21 suspeitos foram detidos durante operações de prevenção ocorridas entre os dias 1 e 10 de Setembro.

Os detidos, todos maiores de idade e do sexo masculino, são suspeitos de roubo em residência na sua forma consumada; tentativa de roubo em residência; posse de arma de fogo de fabrico artesanal, vulgarmente conhecida por Boca Bedjo;

Também são suspeitos de tentativa de roubo na pessoa com agressão com disparo de arma de fogo, roubo na pessoa com recurso a ameaça de arma branca e roubo na pessoa com recurso a ameaça de arma de fogo.