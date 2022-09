8 migrantes resgatados numa canoa no norte da Boa Vista

A Câmara Municipal da Boa Vista anunciou esta sexta-feira ter resgatado oito migrantes numa Canoa que estava à deriva na costa da Cruz da Morte, zona norte da ilha da Boa Vista. A embarcação partiu do Senegal rumo à Espanha, inicialmente com 21 pessoas a bordo.

“A embarcação foi encontrada hoje, 16, por volta das 10h00, com 08 pessoas a bordo. Segundo os sobreviventes, após falha do GPS estiveram à deriva por 34 dias no mar”, escreveu a edilidade no Facebook.

De acordo com a mesma fonte, os sobreviventes relatam que a embarcação partiu do Senegal rumo à Espanha, inicialmente com 21 pessoas a bordo. Com o passar dos dias 13 acabaram por falecer e foram atirados ao mar.

Todos os sobreviventes foram encaminhados para a Delegacia de Saúde da Boa Vista e estão sob cuidados médicos.

"Já acionamos representantes da Associação Senegalesa que inclusive já se encontram na Delegacia de Saúde a aguardar o resultado do quadro clínico dos sobreviventes. Igualmente, a equipa de Comunidades Imigradas, Solidariedade e Ação Social já se encontram a mobilizar recursos de apoio, nomeadamente, produtos de higiene, vestuários, produtos alimentares, alojamento, entre outros, e oferecê-los conforto neste momento delicado. Também é importante referir que já contactamos a Alta Autoridade de Imigração e Embaixada dos países do Senegal e Mauritânia, pelo que entre os sobreviventes também tem cidadãos de nacionalidade Mauritano”, disse o presidente substituto, Abel Ramos, citado no comunicado da Câmara.

A mesma fonte informa que o processo de resgate e salvamento teve o envolvimento da Câmara Municipal, Turtle Foundation, Polícia Nacional, Polícia Judiciária, Serviços de Fronteira, Delegacia de Saúde, Bombeiros da ASA e a Cruz Vermelha.

.