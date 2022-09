Aldina Delgado assume presidência da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde

A mestre em Ciências Pedagógicas e em Gestão Educativa, Maria Aldina Duarte Delgado, é a nova PCA da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV) e promete assumir as funções com “honra e dedicação”.

A nova presidente do conselho de administração (PCA) já está em funções nesta instituição, logo após a publicação no Boletim Oficial, de 15 de Setembro, pelo Governo, ao abrigo do disposto nos artigos 11 e 12º do Estatuto da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), EPE.

De acordo com o documento, é nomeada Maria Aldina Duarte Delgado como presidente e Maria Ester Garcia Cardoso de Carvalho como administradora não executiva, sendo que a resolução entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Com larga experiência no ramo da educação, a novel PCA, conforme comunicado desta escola, promete assumir com “honra e dedicação” a sua missão de difundir o conhecimento e as competências para o exercício de actividades profissionais nas áreas da Hotelaria, Restauração e Turismo.

Maria Aldina Duarte Delgado deixa assim a administração do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), substituindo neste cargo Sérgio Sequeira, que presidia há seis anos a Escola de Hotelaria de Cabo Verde.

A EHTCV é um centro de formação profissional que tem como missão promover a difusão do conhecimento e o desenvolvimento de competências para o exercício de actividades profissionais de excelência nas áreas da hotelaria, da restauração e do turismo.