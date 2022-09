​Assembleia Nacional celebra Trigésimo aniversário da CRCV com actvidades voltada para juventude

A Assembleia Nacional promove actividades em comemoração ao Trigésimo aniversário da CRCV voltada para a camada jovem, com o objectivo de divulgar conhecimentos sobre a constituição, sua importância e influência na governação do país e na protecção dos direitos dos cidadãos.

A informação foi avançada em conferência de imprensa, hoje, na Cidade da Praia, pelo presidente da Assembleia Nacional em exercício, Armindo Luz, que sublinhou que é na juventude que se encontra o “maior potencial do interesse necessárias para preservar, defender e desenvolver os valores intrínsecos à CRCV de 1992.

“O objectivo procurado com a exaltação pretendida é a divulgação e a apropriação da CRCV pela sociedade, especialmente pelos jovens, camada onde se percepciona um déficit maior de conhecimentos sobre a constituição, sua importância e influência na governação do país e na protecção dos direitos dos cidadãos”.

Armindo Luz reforça ainda que as comemorações devem ser destinadas a todos os estratos sociais, e que foi criada uma Comissão Organizadora das celebrações que elaborou e fez aprovar, pelos órgãos competentes da Assembleia Nacional (a Mesa, a Comissão Permanente e a Conferencia dos Representantes) um programa de actividades comemorativas que se prolongará até ao final do ano de 2022.

O programa das actividades em comemoração aos 30 anos da CRCV , que se realizará entre 23 de Setembro e 7 de Outubro, conta com uma conferência na Praia, a 23 de Setembro, marcada pela presença de um conferencista internacional e duas conferencistas nacionais, para além da uma moderadora, e serve de arranque para as actividades comemorativas.

Foram elaboradas também um conjunto de programas de rádio e de televisão, desenvolvidas com a parceria da Rádio Televisão de Cabo Verde (RCV) potencialmente interactivas, em que basicamente se falará da Constituição, seu conteúdo e o seu papel na normalização do Estado e da sociedade.

Consta também conferências nos liceus e escolas secundárias do país, em jeito de aulas magnas, organizadas conjuntamente pelos deputados e pelas direcções desses estabelecimentos de ensino. Uma conferência no Mindelo, a 30 de Setembro, uma Sessão Solene, no dia 7 de Outubro, e uma Gala Cultural na noite do mesmo dia, a fechar a parte institucional.

“Mas as comemorações continuarão com realizações de actividades promovidas pelas Universidades, com o apoio efectivo da Assembleia Nacional. Afinal, são 30 de democracia, de liberdades, de desenvolvimento e de melhoria destacada das condições de dignidade da pessoa humana, conseguidas pelo povo cabo-verdiano, devidamente reconhecidos dentro e fora de portas, e bastas vezes destacada por instituições internacionais de referência”, destacou.

A 25 de Setembro de 1992 entrava em vigor a actual Constituição da República de Cabo Verde como a primeira democrática do País.