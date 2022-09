PN adia acto de assinatura de memorando com CMP devido a presença da comunicação social

A Polícia Nacional afirmou hoje que solicitou o adiamento da assinatura de um memorando com a Câmara Municipal da Praia, para apoiar a Guarda Municipal na gestão do parque de viaturas do terminal de passageiros do Sucupira. O motivo seria a presença da comunicação social sem que houvesse comunicação prévia.

A afirmação da Polícia Nacional foi feita através de um comunicado de imprensa onde a instituição confirma ter recebido a proposta da Câmara Municipal da Praia de um memorando de entendimento não para organização do trânsito rodoviário, mas sim para apoiar a Guarda Municipal na gestão do parque de viaturas do terminal de passageiros do Sucupira. Este apoio, segundo a mesma fonte, diz respeito, mais especificamente, à organização do parque, conformidade, permanência e dormidas das viaturas nas filas, manutenção dessas filas e respectivas saídas do terminal de passageiros, matéria que é da competência legal da referida Câmara Municipal. Contudo, a PN diz que na data e hora da reunião para a assinatura do memorando, sem que houvesse comunicação prévia, a Câmara Municipal da Praia convocou a imprensa para cobertura mediática do acto de assinatura de um protocolo em matéria de controlo de trânsito. “Não sendo esse o objecto do memorando e não estando prevista a intervenção do CRSSM na comunicação social, que não fazia parte da delegação de competências, o representante solicitou o adiamento da assinatura para data a ser agendada, o que foi aceite pelas partes. A Polícia Nacional lamenta a descoordenação havida e reitera a sua determinação em poder colaborar com a CMP, visando o reforço da relação institucional, da autoridade da Câmara Municipal e para o bem da comunidade praiense”, lê-se.

