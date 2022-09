"Combater o trabalho precário significa proteger os trabalhadores"

O combate ao trabalho precário em Cabo Verde deve merecer a atenção das autoridades e dos trabalhadores. A posição é defendida pela managing partner da VPQ Advogados, Vera Pátria Querido, que destaca também a importância da proteção dos direitos dos trabalhadores.

“Cabo Verde, neste momento, tem muito trabalho precário, enfim. Temos que combater o trabalho precário e combater o trabalho precário significa também proteger os trabalhadores. É importante que essas pessoas que estão em trabalho precário percebam a importância de saírem da precariedade", explica.

A especialista intervinha na conferência sobre “Temas de Direito Laboral em Cabo Verde: desafios actuais e futuros'', que decorre na cidade da Praia.

Vera Pátria Querido aponta também para a necessidade do código laboral acompanhar os desafios atuais, nomeadamente em questões que têm que ver com a parentalidade responsável e o teletrabalho.

“Estamos com um projecto de parentalidade responsável. Os projectos e as leis têm que se acompanhar. Falamos em parentalidade responsável, temos que alterar o código laboral, porque nem sequer tem uma mínima licença para o pai, o pai pode dar dois ou três dias de faltas. É isto tudo que temos que pensar em como casar essas novas situações que se nos deparam, nomeadamente também o teletrabalho”, avança.

Vera Pátria Querido fez essas declarações aos jornalistas à margem da conferência sobre “Temas de Direito Laboral em Cabo Verde: desafios actuais e futuros". Durante o evento serão abordadas as questões mais prementes do direito laboral em Cabo Verde, como os contratos de trabalho a termo e temporário ou as obrigações do empregador e do trabalhador. Ainda, a perspectiva laboral no âmbito do Regime Geral de Protecção de Dados, bem como o papel da Direcção Geral do Trabalho.