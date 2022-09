Depressão tropical aproxima-se de Cabo Verde

Uma depressão tropical aproxima-se de Cabo Verde, com precipitação e trovoadas dispersas em todo o arquipélago, intensificação do vento e agravamento do estado do mar no Barlavento, até sábado, 24, informou hoje o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

Em comunicado, o instituto indicou que o tempo estará condicionado nos próximos dois dias (23 e 24), pela passagem de uma depressão tropical, entre a Costa Ocidental Africana e as Ilhas de Barlavento Oriental (Sal e Boavista). “Durante a sua deslocação em direcção Norte, poderá provocar a ocorrência de precipitação e trovoadas dispersas em todo o arquipélago, intensificação do vento e agravamento do estado do mar na região de Barlavento, com maior incidência a Leste-Nordeste do Arquipélago”, lê-se. Entretanto, o INMG informa que fará o acompanhamento permanente do sistema difundindo as informações que se mostrarem pertinentes.

