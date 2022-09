SNIAC alerta que reter CNI ou TRE está sujeito a multa de até 75 mil escudos

O Sistema Nacional de Identificação e Autenticação Civil (SNIAC) recordou hoje às instituições que retêm o Cartão Nacional de Identificação (CNI) ou o Título de Residência de Estrangeiro (TER), à entrada ou saída dos estabelecimentos como medida de controlo de segurança, que esta prática é proibida e está sujeita a uma multa que varia entre 25 e 75 mil escudos.

Neste sentido, em nota no Facebook, o SNIAC exorta à mudança de procedimento, usando outra forma de controlo, sem ficar na posse do documento da pessoa.

Caso a instituição ou empresa não queira investir em mecanismos automáticos de controlo, como solução, o SNIAC apontou a apresentação da identificação do cidadão à entrada e saída e efectuar o registo dos seus dados mínimos numa folha, devolvendo o documento imediatamente. Sugere ainda que as instituições peçam a integração ao SNIAC gratuitamente e desenvolvam controlo automático próprio ou ainda usem o software de leitura de dados no chip deste documento.

"Todas essas soluções estão disponíveis há algum tempo, sobretudo a partir de 2021. Qualquer cidadão que se sinta lesado, pode e deve procurar instância judicial onde possa reivindicar seus direitos", recomendou.