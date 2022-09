Cabo Verde recebe 6ª edição do Tropics Business Summit

A cidade da Praia acolhe de 10 a 15 de Outubro, a 6ª edição com o tema “Para uma cooperação win-win para impulsionar um crescimento inclusivo”.

Em declarações à comunicação social, o vice presidente do Tropic Group Of Companies, Lino Varela, referiu que a 6ª edição do evento visa continuar a posicionar África como um ponto de investimento e levar Cabo Verde para o grupo.

“A grande novidade desta edição é estarmos em Cabo Verde, podermos falar em português, que até aqui não se tinha falado em português, sempre em inglês ou francês. Cabo Verde está situado entre Europa, América e África e como tal vamos aproveitar o posicionamento de Cabo Verde para podermos mais facilmente negociar entre os continentes”, disse.

Conforme indicou, estarão presentes 50 países do continente africano, com empresários de todas as áreas, investidores porntos para investir e sector privado cabo-verdiano para a partilha de experiência com as empresas do continente.

“Uma das mensagens que nós queremos transmitir é que a educação é fundamental para que haja mudança e iremos ter conferências, speakers, salas privadas em que irão estar empresários com investidores, vai haver uma grande oportunidade, durante os cinco dias de evento de cruzarmos todos os interessados e estarem a interagir para poderem beneficiar da relação que temos muito próxima”, avançou.

Por sua vez, a presidente da Fundação Smart City, LoideMonteiro, acredita que o

Loide Monteiro- presidente da Fundação Smart City Tropics Business Summit é um projecto muito importante para Cabo Verde, considerando todas as crises que vem enfrentando.

“Precisamos de novos mercados e acreditamos que o mercado africano é para Cabo Verde, temos muita potencialidade, muitos produtos que podemos levar para o continente, então quisemos estar junto com este grupo para dinamizar esta cimeira e ver como podemos tirar oportunidade de mercado africano”, acredita.

O Tropics Business Summit é um encontro internacional sobre investimento no continente africano para dar destaque ao financiamento entre os mercados anglófonos, francófonos, lusófonos, hispanófonos e arabófonos.

Durante os cinco dias do evento, serão realizados encontros Business to Business entre promotores, chefes de governo, embaixadas, empresários, parceiros institucionais e investidores, tal como outras autoridades públicas e órgãos de comunicação social.

O evento é realizado em conjunto com a Camara de Comércio de Cabo Verde-Luxemburgo sobre o patronato da Câmara Municipal da Praia, que convidou a organização a realizar este encontro de negócios.