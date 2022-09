A Delegacia de Saúde da Praia informou hoje que por motivos de organização, vai desactivar o posto de vacinação contra a COVID-19 que funcionava no Bairro Craveiro Lopes, no polidesportivo.

O comunicado publicado no Facebook do governo avança que a decisão entra em vigor a partir desta segunda-feira, 03 de Outubro e passará a funcionar no cinema do Plateau em frente da pracinha Escola Grande.

O governo informa todos utentes, e a população da zona de abrangência, a saber da zona de Fazenda e arredores que caso necessitem de fazer a sua vacinação contra a COVID-19 devem se dirigir para este novo posto de vacinação.