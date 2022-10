Novo presidente do INPS diz que o foco da sua gestão será a sustentabilidade da instituição

O novo presidente da comissão executiva do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), Mário Rui Fernandes, disse hoje que o foco da sua gestão será virado essencialmente para as pessoas e a sustentabilidade da instituição.

“Herdamos uma instituição [INPS] sólida que iremos honrar e temos a responsabilidade de gerir da melhor forma possível os activos que nos foram confiados”, prometeu Mário Rui Fernandes, acrescentando que os eixos estratégicos da sua gestão serão posteriormente conhecidos em detalhes.

O novo presidente da CE do INPS fez estas considerações à imprensa à margem da cerimónia de posse presidida esta terça-feira pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e contou com a presença do vice-primeiro-ministro e do ministro de Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, respectivamente Olavo Correia e Fernando

Elísio Freire Andrade.

“Prometemos muita solidez, rentabilidade e uma procura constante de sustentabilidade para que se possa alargar a protecção social às pessoas e aos nossos beneficiários”, asseverou Mário Rui Fernandes.

Instado sobre a reivindicação dos parceiros sociais que desejariam ter uma participação na gestão do INPS, disse que um dos pilares da sua gestão será uma governança assente na auscultação dos trabalhadores, sindicatos, empresariado e do Estado.

Relativamente ao sector informal, avançou que vai encetar uma luta no sentido de trazer as pessoas para a formalidade, com vista a proporcionar-lhes “melhores condições de vida e melhor sustentabilidade”.

Instado a pronunciar-se sobre as queixas dos sindicatos, segundo as quais várias entidades empregadoras fazem os descontos aos trabalhadores e não os enviam para o INPS, afirmou que vão ter uma “postura pedagógica” no sentido de todos cumprirem as suas responsabilidades.

Além de Mário Rui Fernandes, a actual comissão executiva do INPS é integrada ainda por dois administradores executivos, respectivamente Armandina do Rosário Soares e Frederic dos Santos.