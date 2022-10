Dia Mundial do Professor celebrado com sentimento de frustração – Sindep

O presidente do Sindicato Nacional dos Professores (Sindep), João Cardoso, afirmou que o Dia Mundial do Professor é celebrado este ano com o sentimento de frustração e não resolução de várias pendências acumuladas da classe docente.

O presidente do Sindep fez estas afirmações em declarações à Inforpress, a propósito do Dia Mundial do Professor, que se assinala a 05 de Outubro, considerando que esta data tem “extrema importância” para a classe docente em todo o mundo.

Para este responsável, o sector da Educação carece de uma rápida transformação, reconhecendo que esta transformação depende do pessoal, frisando que a pandemia da covid-19 afectou os sistemas educacionais em todo mundo.

Defendeu neste sentido a necessidade de os governos melhorarem a condição de trabalho da classe docente e um maior investimento no sector da Educação, criticando a forma como os docentes são tratados em Cabo Verde com direitos violados pelo Governo.

“Temos um Governo que no discurso, principalmente do actual titular da pasta mostra-se amigo dos professores, mas que para nós não tem qualquer sentido porque de facto eles andam a violar os direitos dos professores e já para o orçamento de 2023 segundo a proposta do Governo, haverá reajuste salarial na ordem de 1% apenas para os professores que não possuem bacharel ou licenciatura”, apontou.

Para João Cardoso, as acções do Governo têm-se revelado “discriminatórias” para com a classe docente, acusando o mesmo de propalar discursos positivistas, que, por sua vez, não têm tido nenhum impacto na vida dos professores cabo-verdianos.

“Os professores estão frustrados porque temos as pendências e embora o senhor ministro da Educação disse que serão resolvidas até ao final de 2023, o que nós não estamos a acreditar, porque estas pendências são enormes. Temos a reclassificação de 2018 a esta data, a não redução da carga horária de 2017 a esta data, subsídios pela não redução de carga horária dos professores aposentados e a sua inclusão no cálculo das pensões de 2010 a 2015, e entre outros”, indicou.

O sindicalista considerou ainda que o início do novo ano lectivo não está a ser como o Governo tem propalado e que existem escolas que carecem de intervenção, a colocação dos professores que ainda está por acontecer e professores que estão a aguardar pela aposentação que terão que ser substituídos.

“A questão de tudo isso é que a partir do 9º ano até ao 10º ano não temos manuais para que os professores possam leccionar, portanto consideramos que o ano lectivo não é só fazer discurso, o Ministério da Educação não pode propalar que o arranque do ano lectivo está a iniciar com toda a tranquilidade porque ainda carecem de intervenções que o Governo já deveria ter feito”, referiu.

João Cardoso concluiu, apelando ao engajamento e trabalho firme de todos os professores, lembrando que o que está em jogo é o futuro das crianças e juventude cabo-verdianas.

“Queria que estejam alertas que a qualquer momento caso venhamos a constatar a não assunção dos compromissos do Governo teremos que chamar os professores para novas lutas que se impõem neste ano lectivo 2022-2023”, asseverou, apelando a uma maior valorização da classe docente em Cabo Verde.

O Dia Mundial do Professor celebra-se anualmente no dia 5 de Outubro e homenageia todos os que contribuem para o ensino e para a educação da sociedade.

Este dia promove todos aqueles que escolheram o ensino como forma de vida e que dedicam o seu dia-a-dia a ensinar, crianças, jovens e adultos. A mensagem do Dia Mundial do Professor está na dignidade e na importância do professor na sociedade, como construtor de pessoas.