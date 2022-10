Ricardo Gonçalves substitui Januária Costa no Tribunal da CEDEAO

Uma resolução publicada esta sexta-feira no Boletim Oficial dá conta do fim da comissão de serviço de Ricardo Cláudio Monteiro Gonçalves, no cargo de Diretor Nacional da Polícia Judiciária.

Conforme tinha divulgado a Lusa, o juiz Ricardo Gonçalves, foi nomeado e empossado juiz do Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), para um mandato de quatro anos. A nomeação para aquele tribunal comunitário de Ricardo Gonçalves, por Cabo Verde, e de Sengu Koroma, pela Serra Leoa, foi decidida em 01 de Outubro, na 61.ª sessão ordinária da autoridade dos chefes de Estado e do Governo da CEDEAO, presidida atualmente pelo Presidente da Guiné-Bissau, Úmaro Sissoco Embaló. Segundo a Lusa, a nomeação visa substituir os anteriores representantes de cada um dos países, cujos mandatos terminaram em 31 de Julho de 2022 e foi tomada após a “entrevista de recrutamento de juízes organizada em 20 de Agosto de 2022 na Guiné-Bissau pelo conselho judicial da CEDEAO”.

