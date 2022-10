Embaixada da Rússia garante que estudantes cabo-verdianos têm recebido bolsa

A embaixada da Rússia garantiu, através de um comunicado, que tem cumprido o pagamento de bolsas de estudo através de transferências mensais para as contas bancárias dos estudantes cabo-verdianos e que apresentou há algum tempo as suas sugestões quanto a eventual mecanismo oficial de envio de apoio tradicionalmente atribuído aos mesmos.

No comunicado enviado no passado dia 8, a Embaixada refere que actualmente há 34 estudantes cabo-verdianos naquele país, sendo 31 titulares de bolsas de estudo atribuídas pelo Governo da Federação da Rússia e três que estudam por conta própria.

“A Rússia cumpre rigorosamente os seus compromissos no que diz respeito ao pagamento de bolsas de estudo através de transferências mensais para as contas bancárias dos estudantes cabo-verdianos em moeda local (rublos). Até a presente data a Embaixada não registou nenhum relato de eventual atraso no pagamento dessas bolsas”, assegurou.

Segundo refere a embaixada, os estudantes cabo-verdianos afirmam que a sua situaç-ão é estável.

A representação diplomática diz que acompanha a situação daqueles estudantes e que têm estado em contacto permanente com o Ministério da Educação de Cabo Verde e a Associação dos Antigos Estudantes Cabo-Verdianos da Ex-URSS e da Federação da Rússia «DRUJBA».

Neste sentido, informa que na sequência das solicitações das autoridades de Cabo Verde a Embaixada da Rússia na Praia apresentou há algum tempo as suas sugestões quanto a eventual mecanismo oficial de envio de apoio tradicionalmente atribuído aos estudantes cabo-verdianos.

De referir que no passado dia 7 de Outubro, a Lusa noticiou que dezenas de estudantes cabo-verdianos na Rússia estão em dificuldades face aos atrasos em receber bolsas de estudo devido às sanções internacionais, tendo o Governo criado uma comissão interministerial para tentar encontrar alternativas.

Numa conferência de imprensa sobre a criação de uma comissão interministerial de acompanhamento de nacionais cabo-verdianos residentes em zonas de conflito na Europa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares apontou que estão identificados pelo menos 50 estudantes cabo-verdianos na Rússia com bolsa de estudo atribuída por Cabo Verde ou com ajuda garantida pela Fundação Cabo-verdiana de Ação Social e Escolar (Ficase).

“Não têm recebido [as bolsas] de forma regular. Têm recebido com alguma dificuldade devido às sanções impostas à Federação Russa, têm-se queixado de algumas dificuldades. Nós estamos a tentar resolver, ver qual é o caminho mais fácil para ultrapassar as dificuldades”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares.