Cabo Verde deve ter competências a nível de tecnologias espaciais para maior desenvolvimento

O Centro de Inovação de Cabo Verde para o Crescimento Verde e Azul recomenda ao país a reunião de competências digitais com recurso a sistemas espaciais de observação para poder perceber a biodiversidade dos oceanos e desenvolver novos produtos agrícolas.

“As competências do NOSi são únicas no contexto da África subsariana e, é por isso, que aqui estamos. O que queremos é construir o futuro e ajudar o NOSi a crescer em Cabo Verde e na África Ocidental recorrendo a novas tecnologias, sobretudo as espaciais que ainda não são uma competência”, disse à imprensa Manuel Heitor, após uma visita da delegação do CAVIC ao Núcleo Operacional da Sociedade de Informação.

Manuel Heitor, que falou em nome da delegação do CAVIC, que se encontra em Cabo Verde para avaliar a disponibilização de 10 milhões de euros para a criação de um laboratório colaborativo no país pela União Europeia, através da DG INTPA, afiançou ainda que a informação disponibilizada por satélite contém detalhes mais necessários.

Engenheiro mecânico e professor universitário, o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação de Portugal indicou ainda que o projecto em desenvolvimento na África subsariana, visa sobretudo, o desenvolvimento inclusivo da África recorrendo a novas tecnologias espaciais para melhorar o acesso às pescas, a cadeias alimentares e eficiência energética.

“Tudo isso se faz com mais dados e com competências digitais e, por isso, a parceria com a NOSi e na discussão de um projecto que temos de atrair o financiamento necessário europeu ou norte-americano para o poder fazer”, frisou, referindo-se à necessidade de se atrair cabo-verdianos e outros para trabalharem num centro que tenha impacto em toda a África ocidental subsaariana.

“Estamos a desenvolver outros projectos na América Latina e outras zonas da África subsaariana, mas a prioridade é começar com Cabo Verde e, em parceria com a NOSi, lançar um projecto que consiga atrair o financiamento necessário para o podermos concretizar”, ajuntou, informando a pretensão de se avançar com o projecto no próximo ano.

O presidente do conselho de administração do NOSi, Carlos Pina, manifestou a satisfação da instituição e do país em poder concretizar este projecto que pretende tornar o arquipélago num centro de inovação das tecnologias.

“Este projecto vai permitir não só potenciar as nossas infra-estruturas, mas dar também oportunidade aos nossos jovens a nível de competência. Aliás no âmbito da NOSiAkademia vamos criar mais oportunidades para os jovens a nível de competência”, disse.

Carlos de Pina espera ainda que o projecto traga para Cabo Verde um centro de inovação, recolha, armazenamento e tratamento de dados que possam depois partilhá-lo com outras instituições internacionais.

Questionado sobre a participação da NOSi no Open Source Lisbon, em Portugal, aquele responsável adiantou que o que pretendem é trazer mais conhecimento para poderem criar em Cabo Verde uma grande comunidade de ‘Gerp Web’, uma plataforma de referência para desenvolvimento da governação digital.

“Queremos que isso seja o nosso maior e melhor produto para internacionalização e, por isso, temos de criar uma grande comunidade. A equipa que está no encontro vai permitir olhar para outras plataformas, outras tecnologias e, sobretudo, network”, concluiu.

CAVIC é um projecto piloto no âmbito da iniciativa “K4P Alliances – Knowledge for People, The Planet and Prosperity through Partnerships”, uma agenda internacional lançada pelo Centro de Inovação, Tecnologia e Investigação Política do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, em estreita colaboração com o Centro AIR e outras instituições líderes a nível internacional para promover a “agência humana” e a governação de “ecologias de dados”.

A intenção é alcançar territórios sustentáveis e saudáveis juntamente com “Net Zero” até 2050 e reduzir as desigualdades na era digital, com particular relevância na África subsaariana e, ainda, para outras iniciativas conectadas e centros de excelência na América Latina e em outras partes do mundo.

Fazem parte do projecto cinco instituições científicas, tecnológicas e empresas cabo-verdianas (NOSi, Imar, INIDA, Uni-CV e INMG), duas portuguesas (Air Center e More/IPB) e uma das Canárias (Poclan).