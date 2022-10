Hospital Ramiro Figueira contemplado com novo equipamento de Raios X

A sala de radiologia no Hospital Ramiro Figueira, na ilha do Sal, está dotada de um moderno aparelho de Raios X, permitindo melhor conforto aos utentes e melhoria na capacidade e qualidade de diagnósticos por imagem.

A inauguração da nova sala de Raios X, apetrechada com equipamento de ponta, aconteceu na manhã de hoje, em cerimónia testemunhada pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, que vai dizer adeus ao ministério para seguir outro percurso, desta feita na diplomacia.

Conforme explicações, trata-se de um equipamento com sistema digital directo, o que, segundo a directora do Hospital, Cláudia Silva, traz “inúmeras vantagens”.

“Tanto para o serviço, nossos técnicos e utentes, que são sempre o foco da nossa atenção”, apontou, explicando que antes, as imagens de Raios X precisavam passar por uma reveladora, antes de serem vistas no computador, o que demandava mais recursos e mais tempo aos técnicos.

“Agora, com este novo equipamento, moderno, com esses sistemas digitais directos, a aquisição de imagem é feita em fracções de segundo. Quase que instantaneamente e directamente no computador. Isso traz inúmeros ganhos”, sublinhou.

A responsável acrescentou ainda, que este novo aparelho de Raios X acarreta menos custos com a manutenção e compra de consumíveis para o sistema de revelação de imagens.

“O hospital tem como missão ser um hospital multidisciplinar de referência para a prestação de saúde nas áreas de diagnóstico, prevenção, reabilitação e continuidade dos cuidados. Queremos alcançar um nível de excelência na prestação dos cuidados de Saúde diferenciados, em tempo adequado, com eficiência técnica, em ambiente humanizado”, enfatizou a médica.

Na sua intervenção de ocasião, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, disse por seu lado, que com a instalação desse equipamento de Raios X, igualmente em outras ilhas, está-se a concluir uma “etapa muito importante” de apetrechar o Serviço Nacional de Saúde com equipamentos modernos de imagiologia.

“Fazendo a transição das imagens para os sistemas de digitalização directa, cumprindo o objectivo traçado que é a melhoria na capacidade e qualidade dos diagnósticos por imagem”, precisou.

Destacando as vantagens dessa transição, o governante sublinhou o facto de também contribuir para a protecção do meio ambiente dos metais pesados e plástico tanto das películas, quanto dos produtos químicos utilizados para a revelação.

Para o titular da pasta da Saúde, mais do que inaugurar um aparelho de Raios X, é estabelecer uma nova etapa para avançar naquilo que se pretende, isto é, uma Saúde mais célere, de maior qualidade para os utentes.

“Juntos, Governo, sector privado, organizações não governamentais, população, devemos continuar a trabalhar para fazer desta ilha uma ilha cada vez mais segura. Segura do ponto de vista sanitário, que ganha a cada dia mais e melhor capacidade de resposta às demandas da Saúde, seja para os residentes como também para todos os que a visitam”, instigou.