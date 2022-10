Prisão preventiva para três suspeitos de homicídio de adolescente na Várzea

Dois homens e uma mulher ficaram em prisão preventiva pelo homicídio de um jovem de 14 anos, no bairro de Madjana , Várzea da Companhia, ocorrido no dia 24 de Junho.

A Polícia Judiciária (PJ) avançou esta segunda-feira, em comunicado, que no cumprimento de um mandado de detenção emitido pela Procuradoria da República da Comarca da Praia, efectuou a detenção, fora de flagrante delito, na quinta-feira, 13 de Outubro, de 6 indivíduos.

Quatro dos detidos são do sexo feminino e dois do sexo masculino, com idades compreendidas entre 16 e os 63 anos de idade.

Os detidos foram apresentados no sábado, 15 de Outubro às autoridades judiciárias competentes tendo sido aplicado a dois do sexo masculino e um do sexo feminino prisão preventiva, e aos outros três restantes indivíduos do sexo feminino apresentação periódica e interdição de saída do país.

O crime, conforme relatou na altura a Polícia Nacional, terá acontecido "na sequência de um conflito/rixa entre indivíduos delinquentes, por volta das 04h20", na madrugada de 24 para 25 de Junho.

Além da detenção dos oito suspeitos foram apreendidas "duas armas de fogo de fabrico artesanal, peças de vestuário, algumas com partes já queimadas por um dos envolvidos e outras lavadas, presumindo-se para limpar vestígios do crime".