Governo quer apoio do Luxemburgo para transformar Cabo Verde num ‘hub’ de formação profissional

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças Olavo Correia disse hoje, 19, que o Governo quer, com o apoio do Luxemburgo, transformar Cabo Verde num ‘hub’ de formação profissional, capacitando jovens cabo-verdianos e estrangeiros para o mercado cabo-verdiano e para o mundo.

Olavo Correia falava na abertura do Comité de Pilotagem de lançamento do novo programa de emprego e empregabilidade, que se enquadra no âmbito do Programa Indicativo de Cooperação (PIC) assinado entre e Cabo Verde e o Luxemburgo com pacote um financeiro de 35 milhões de euros para os próximos quatro anos.

O governante salientou que, no quadro da cooperação com o Luxemburgo, já há um trabalho feito e um património material e imaterial construído que poderá ser optimizado para a concretização desta ambição de Cabo Verde.

“São investimentos distintos e marcantes. Temos a Escola de Hotelaria e Turismo, o CERMI, os vários centros de formação em todas as ilhas de Cabo Verde, para além do financiamento em relação ao acesso à formação profissional. Portanto, há um trabalho feito, um património construído, material e imaterial”, apontou.

“O que nós queremos é utilizar este património para fazermos de Cabo Verde um ‘hub’ de formação profissional, olhando não só para o mercado cabo-verdiano, mas também para o mercado internacional, formando não só jovens cabo-verdianos, mas jovens do continente africano, jovens da CPLP para serem colocados no mercado cabo-verdiano e no mercado mundial”, explicou.

Olavo Correia considerou que Cabo Verde tem aqui essa oportunidade de dar um salto em relação a essa ambição que é de fazer de Cabo Verde um ‘hub’ de formação profissional.

Olavo Correia reafirmou o compromisso do Governo em relação à sustentabilidade das escolas de formação profissional e dos centros de formação profissional.

O governante admitiu que há desafios a vencer tendo em conta as crises com as quais o País e o mundo estão confrontados, mas garantiu que tudo será feito para que esses patrimónios, essas oportunidades para os jovens possam manter-se de forma perene, mas também de forma sustentável garantido acesso à formação profissional a todos os jovens cabo-verdianos.

Por outro lado, desafiou a sua equipa a, também, apostar na formação profissional online para que todos os jovens, a nível do País, tenham acesso à formação profissional independentemente da região onde estiverem.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, sublinhou que Luxemburgo é um parceiro distinto que está a ajudar Cabo Verde num trabalho para fazer as pessoas saírem da pobreza, particularmente da pobreza extrema, para serem livres, autónomas, a viver com dignidade e poderem ascender social e economicamente na vida.

Em termos de emprego, adiantou que a ambição do Governo é reduzir a taxa de desemprego jovem para um dígito no horizonte 2030.

O encontro, que serviu para lançar o novo programa de emprego e empregabilidade, contou com a presença do director da Cooperação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus do Grão-Ducado de Luxemburgo, Christophe Schiltz.

Aquele responsável luxemburguês realçou que uma parte importante dos esforços serão dedicados aos jovens que não estão nem na escola, nem na formação e nem a trabalhar, os chamados NEET, que representam cerca de um terço dos jovens, ou seja um em cada três jovens estão nessa categoria.

“Sua inclusão na sociedade produtiva contribuirá, não só, para tirar esses jovens de uma situação social e familiar difícil, mas contribuirá, também e, sobretudo, para interromper um ciclo de pobreza e garantir a erradicação da pobreza extrema em Cabo Verde”, sustentou.