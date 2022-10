Corpo de homem encontrado no hangar de botes das FA na Praia

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no hangar de botes das Forças Armadas, cidade da Praia, nesta quinta-feira, 20. A Polícia Nacional e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para a retirada do corpo.

De acordo com o funcionário da CMP, Agnelo Semedo, o corpo foi encontrado por volta das 07h00, por um homem que estava a fazer uma caminhada. “Este senhor pediu um telefone para ligar à Polícia porque havia encontrado um corpo. Não há indícios de suicídio, parece se tratar de um doente mental e parece que aconteceu ontem”, descreveu. Conforme esta testemunha, a médica que esteve no local referiu que a vítima aparenta ter entre 35 e 40 anos. O corpo que estava bastante desidratado e aparentava ser de uma pessoa com problemas de alcoolismo. O corpo vai ser guardado na casa mortuária do Hospital Agostinho Neto à espera de ser identificado.

