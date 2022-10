​FICASE garante mais dois anos de sustentabilidade do Programa Nacional das Cantinas Escolares

O Presidente do Conselho de Administração da FICASE avançou hoje que a assinatura do Memorando de Entendimento no domínio da Segurança Alimentar para o reforço do Programa Nacional das Cantinas Escolares, entre Cabo Verde e Luxemburgo garante mais dois anos de sustentabilidade do programa.

O Presidente do Conselho de Administração da FICASE, Albertino Fernandes, avançou estas informações, na Cidade da Praia, no acto de assinatura do Memorando de Entendimento que formaliza a intenção do Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo de conceder a Cabo Verde um apoio no valor de 3 milhões de euros por um período de dois anos para reforçar o Programa Nacional das Cantinas Escolares.

“É uma ajuda que representa praticamente o dobro do nosso orçamento anual. Podemos garantir, com esta ajuda, a sustentabilidade deste programa pelo menos para mais dois anos. A FICASE gere cerca de 9 programas de acção social escolar. O programa Nacional das Cantinas Escolares é um programa grande, onde temos maior número de beneficiados, que já está consolidado e que realmente precisava e continua a precisar de apoio, porque o desafio da FICASE é melhorar cada vez mais a alimentação escolar”, avançou.

Por sua vez, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira, destacou que a contribuição de 3 milhões de euros atenuará os impactos das “sucessivas crises” com os quais Cabo Verde está a enfrentar ultimamente.

“Devo destacar que no passado no quadro das relações de cooperação entre Cabo Verde e Luxemburgo, a ajuda alimentar constituiu uma mais-valia dessa cooperação e hoje voltamos de novo a contar com o apoio do Luxemburgo para a construção primordial de resiliência face aos choques esternos derivados da crise alimentar, da subida dos preços dos alimentos da primeira necessidade e também da crise energética. Destaco ainda que a excelência das relações de cooperação e de amizade também tem sido traduzida em árias de capital importância para o desenvolvimento do país”, sublinhou.

Segundo Miriyan Vieira, através deste apoio, espera-se que todas as crianças do ensino pré-escolar ao ensino secundário possam beneficiar de, pelo menos, uma refeição quente, sã e equilibrada por dia.

“Luxemburgo é de facto um país amigo, com o qual nós soubemos construir uma parceria genuína e sustentável, hoje estamos também a testemunhar o esforço conjunto desta parceria bem visível para salvaguarda dos ganhos conseguidos por Cabo Verde, sobre tudo em matéria de segurança alimentar evitando assim retrocessos dos ganhos conseguidos nos últimos anos sobre tudo no que tange aos demais Objectivos de Desenvolvimento Sustentável”.

Tendo em conta o cenário de crise multifacetada que o país atravessa, Luxemburgo responde assim ao apelo internacional lançado no seguimento da Declaração da Situação de Emergência Económica e Social do Governo de Cabo Verde.

Por seu turno, o Director Geral da Cooperação para o Desenvolvimento e Ação Humanitária, Christophe Schiltz, em representação ao Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo, destacou a boa relação de cooperação existente entre os dois países e a satisfação do Luxemburgo em apoiar Cabo Verde.

“Por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19 e as consequências da guerra na Ucrânia, houve um aumento significativo do preço dos produtos. Estamos aqui para reforçar o compromisso e a cooperarão entre os países e através do Programa Nacional das Cantinas Escolares, da FICASE, congratulamos assim em apoiar o reforço do Programa Nacional das Cantinas Escolares”, disse.