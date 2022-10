Aldeias SOS e iib lançam Depósito a Prazo Indexado Solidário

As Aldeias SOS Cabo Verde, em parceria com o Internacional Investment Bank (iib), lançaram, na última sexta-feira, o Depósito a Prazo Indexado Solidário. O depósito é destinado aos aforradores que pretendam obter uma remuneração superior à das aplicações tradicionais, e que partilhem e se identifiquem com a sensibilidade e valores de responsabilidade social, com especial enfoque na protecção e valorização das crianças.

Em declarações esta segunda-feira à Rádio Morabeza, o director nacional das Aldeias SOS de Cabo Verde, Dionísio Pereira, explica como as pessoas podem fazer o Depósito a Prazo Indexado Solidário para ajudar a organização não-governamental.

“Acendendo aos canais da instituição bancária, e por via desse acesso, os dispositivos e as ferramentas são postas à disposição através das subscrições que são feitas. E é do volume dessas subscrições, que decorrem até o final do ano, mas com validade de dois anos, que depois vencerão os juros cujo proveito numa percentagem de 0,1% será a favor do trabalho social das Aldeias SOS”, explica.

Dionísio Pereira diz que as Aldeias SOS Cabo Verde têm estado a trabalhar na linha do défice financeiro.O responsável aponta as áreas já identificadas para investir o montante resultante da parceria com o Internacional Investment Bank (iib).

“Necessitamos de dinheiro para o material escolar, para uniformes escolares, é um dos campos. Por outro lado, temos tido muito demanda de alguns dos nossos meninos que têm tido dificuldades em poderem ser assistidos para a satisfação de algumas necessidades de saúde, o que nos tem levado a fazer o envio de alguns desses meninos para o Senegal para tratamento especializados, o que requer muitos recursos. Portanto, o campo da saúde é um outro domínio em que poderemos vir a fazer uso do todo ou de parte desse proveito”,avança.

Parte do dinheiro será investida no campo proteção das crianças.