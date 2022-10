Suspeito de autoria de disparos em Achada Mato encontrado morto em Fundo Cobom

Caso aconteceu no início da noite de terça-feira-feira, 25, em Achada Mato, Praia. As vítimas do atentado encontram-se hospitalizadas, não sendo ainda totalmente esclarecidos os motivos do cometimento do crime.

Através de um comunicado divulgado hoje, a Polícia Nacional informa que três indivíduos num automóvel, dirigiram-se à zona de Achada Mato, onde um deles desceu da viatura e efectuou vários disparos contra um homem, de cerca de 36 anos, que se encontrava nas imediações, com uma criança de dois anos ao colo. Na sequência desse atentado, que atingiu o adulto e a criança, um efectivo da PN que se encontrava nas imediações, reagiu, tendo efectuado um disparo na tentativa de deter o atirador que respondeu com disparos contra a Policia, pondo-se em fuga. “Na sequência ainda, reagiu também, um efetivo da Policia Judiciária que igualmente se encontrava no local, tende este efetuado disparos contra o grupo criminoso”, lê-se. De acordo com a mesma fonte, ainda assim, os suspeitos conseguiram pôr-se em fuga no automóvel, em direcção à zona de Achada Santo António, Fundo Cobom, tendo ali abandonado a viatura, deixando no interior um dos comparsas ferido supostamente na sequência de disparo efectuado pelos agentes de autoridade, vindo a falecer. No seguimento das diligências, a PN diz que conseguiu identificar de imediato e com o apoio do circuito de vídeo vigilância, os indivíduos envolvidos no atentado em Achada Mato, tendo nesta altura capturado em flagrante delito dois suspeitos e apreendido a arma de fogo supostamente utilizada no crime, estando a decorrer diligências visando a captura de um terceiro, também já identificado. “Prosseguem as investigações entre a Polícia Nacional e a Polícia Judiciária em estreita articulação. Outras informações serão divulgadas oportunamente”, refere o comunicado. De referir que esta manhã a comunicação social divulgou que na sequência de um tiroteio em Achada Mato, o jovem Djize Lenda faleceu em Fundo Cobom, para onde terá sido levado por um companheiro, após ser alvejado.

