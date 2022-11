​INSP realiza IIIº Congresso Nacional de Investigação em Saúde

O Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) realiza esta terça e quarta-feira, na cidade da Praia, o IIIº Congresso Nacional de Investigação em Saúde. A sessão de abertura será presidida pela Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves.

Sob o lema “Investigação em Saúde e Segurança Sanitária”, o III congresso de investigação em saúde terá o seu foco na questão da segurança sanitária e está dividido em três ciclos, nomeadamente: i) Diplomacia em Saúde e Segurança Sanitária; ii) Ano da Segurança Sanitária: Resultados alcançados e perspectivas; e iii) Fortalecimento de Recursos Humanos e resposta a emergências.

Segundo uma nota do INSP, a realização deste congresso tem por objectivo promover a partilha de conhecimentos, experiências e promoção de intercâmbio entre profissionais de saúde, investigadores, académicos, personalidades e especialistas de diferentes áreas, empenhados no desenvolvimento da investigação em saúde e na concretização dos objectivos que estão na base do lema deste ano “segurança sanitária”.

A mesma fonte explicou que este congresso está enquadrado na iniciativa “2022: Ano Nacional da Segurança Sanitária”.

De lembrar que o Iº Congresso de Investigação em Saúde foi realizado em Outubro de 2019, e esteve em discussão temas como Desenvolvimento da estratégia científica dos Institutos; Investigação em Serviços de Saúde em Cabo Verde; Os desafios e oportunidades da investigação em saúde em Cabo Verde; Políticas sectoriais para a pesquisa em saúde; Transdisciplinaridade na produção de evidências em saúde; Divulgação de trabalhos científicos em Cabo Verde; Ética e investigação em saúde; Inovação na prestação de cuidados em Saúde Experiência do serviço de neurologia do HAN; Financiamento da investigação em Cabo Verde; Prioridades para pesquisa em cenários de catástrofes; e ainda foi apresentada e discutida da Agenda Nacional de Investigação em Saúde.