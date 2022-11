Obras do PRRA no concelho na Praia vão ser retomadas

A Ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, anunciou que as obras do Programa de Reabilitação, Requalificação e Acessibilidades (PRRA), na Praia, vão ser retomadas após um acordo entre o Governo e a câmara municipal.

Eunice Silva fez esse anúncio, na sequência de uma visita que realizou este sábado, 12, na companhia do presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, e das respectivas equipas técnicas para avaliar a situação das obras, paralisadas desde a posse da equipa camarária liderada por Francisco Carvalho, seguida de uma reanálise técnica visando a retoma.

A governante frisou que após as eleições autárquicas de Outubro de 2020, o Governo retomou as obras em todos os municípios, tendo ficado de fora apenas o concelho da Praia.

“O presidente da Câmara entendeu que não havia condições para avançar com as obras e acabamos por perder dois anos de trabalho. Recentemente o presidente da Câmara Municipal da Praia demonstrou abertura na retoma do processo com o Ministério e o convidamos para virmos ao terreno ver as obras, identificar em que estado se encontram e o que falta fazer”, explicou a ministra.

Eunice Silva adiantou que após esta visita, um trabalho técnico vai ser feito e que só a partir desse trabalho técnico de avaliação vão retomar as obras e ver aquilo que é possível fazer dentro do plafond previsto no quadro do contrato-programa com a autarquia praiense que é de 297 mil contos.

“Portanto as obras só podem ser retomadas depois do acordo com a câmara municipal. São dois anos de paragens, houve situações de aumento do preço do mercado, há trabalhos que degradaram devido às chuvas e é preciso fazer essa avaliação técnica, que esperamos seja concluído o mais rápido possível para regressamos à mesa das negociações”, disse sem, no entanto, precisar um período de retoma.

Eunice Silva indicou que a verba está no banco e só vai ser disponibilizada a partir do momento em que as facturas forem aprovadas e comprovadas.

Ao todo são 21 obras importantes, segundo o presidente Francisco Carvalho e que, na sua perspectiva, vão permitir o desencravamento das localidades de bairros, melhorar a ligação e circulação entre as zonas e atender a uma das reivindicações de grande parte dos praienses que é o calçamento das ruas.

“Vamos ter muitas ruas calcetadas e também os miradouros que vão ser reabilitados para permitir que as pessoas possam visitar e usufruir das paisagens aqui da Cidade da Praia e também para termos percursos turísticos porque sabemos que não há turismo sem miradouros. Então estamos aqui na presença de um casamento entre várias ideias e projectos em simultâneo”, disse.

Francisco Carvalho adiantou que a equipa camarária sempre está disponível para o bem dos praienses e da Cidade da Praia e garantiu que assim que a verba estiver disponível os trabalhos vão ser retomados com grande dinâmica.

As equipas do Ministério da Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação e da Câmara Municipal da Praia visitaram as obras de calcetamento das ruas nos bairros de Ponta d’Água e Zona, de drenagem e acessibilidade na encosta do Moinho, vias de ligação entre a Zona 4 e Castelão e o Calcetamento de ruas em Achada Grande Trás e Frente.

Estiveram ainda nas localidades de São Francisco, Trindade, Eugénio Lima, Palmarejo e Monte Vermelho.