Apesar de ocorrências tem havido evolução favorável dos indicadores de segurança- PM

O Primeiro-ministro afirmou esta terça-feira, 15, que apesar das ocorrências criminais, tem havido evolução favorável dos indicadores de segurança em Cabo Verde. Disse ainda que há maior eficácia da acção policial e acção judicial e redução do sentimento de impunidade.

Ulisses Correia e Silva falava durante a sessão solene, enquadrada no acto da comemoração do 152º aniversário da criação do corpo de Polícia de Cabo Verde.

“Tem havido uma evolução favorável dos indicadores de segurança em Cabo Verde, as ocorrências criminais existem e em nenhuma parte do mundo deixou de existir, não é uma questão de constatação é uma questão de realidade que nos obriga a ser cada vez mais fortes, eficientes, eficazes nos combate ao crime. Tem havido um forte combate com resultados, mais operações especiais, mais apreensões de armas e mais criminosos presos. Há claramente maior eficácia da acção policial e acção judicial e redução do sentimento de impunidade que é o pior que pode acontecer numa sociedade, sentimento de impunidade”, referiu.

Conforme frisou, a boa prevenção também passa, de uma forma generalizada, pela percepção do cidadão ser coincidente de que a impunidade não poderá ser nem tolerada, nem premiada.

O governante reconheceu a “boa colaboração” que tem havido entre os órgãos judiciais e as Polícias, nomeadamente nas operações especiais.

“Há várias dimensões na segurança, nenhuma delas deve ser fraca, a dimensão policial e judicial, quem comete crime será apanhado e punido, as policias nacional e judiciária têm que ter braços longos para apanhar o criminoso onde ele estiver, a justiça mão pesada nos termos da lei da Constituição da República”, apontou.

É pela prevenção e pela transformação social de médio e longo prazo que o governo está a reforçar as políticas e os investimentos na coesão e inclusão social, na educação, na formação, no empreendedorismos, rendimentos, igualdade e equidade do género, habitação e requalificação dos bairros, segundo assegurou.

Ainda na sua intervenção, o Chefe do governo reforçou o engajamento do executivo com o desenvolvimento institucional da Polícia Nacional.

Neste sentido, apontou que nos últimos anos há ganhos evidentes a nível do quadro salarial, do aumento de efectivos, da formação, de meio, equipamentos, instalações e prometeu continuar a cumprir e a reforçar.

“Vamos continuar a cumprir os nossos compromissos com as promoções, progressões e a última etapa do reajustamento salarial que falta concluir, assim como continuar a investir em equipamentos, meios, instalações e reforçar aquilo que nos últimos tempos a polícia tem estado a fazer e com muita determinação”, garantiu.

O governo, prosseguiu, vai apostar cada vez mais na transformação digital, utilizar tecnologias e meios que possam colocar o país cada vez com melhores condições de eficiência e de eficácia nas acções.

“A segurança em Cabo Verde é segurança de pessoas e bens, é segurança marítima, é segurança rodoviária, aérea e chamo aqui atenção particular para a segurança marítima, nós somos muito mais mar do que terra, os nossos grande desafios e as nossas grandes oportunidades estão no mar e louvamos também todo o trabalho que a Polícia Nacional tem desenvolvido nesta área”, frisou.