Tribunal decreta prisão preventiva para assaltante de mercearia na cidade da Praia

O Tribunal da Praia mandou esperar pelo julgamento em prisão preventiva, o jovem que no domingo último assaltou uma mercearia no bairro de Terra Branca, na cidade da Praia. A informação foi hoje avançada pela Polícia Nacional (PN).

Segundo o comunicado da Polícia Nacional (PN), no passado domingo, dia 13, por volta das 10h40, uma equipa da Esquadra Policial de Achada Santo António foi accionada pelo Centro de Comando e Controlo da Praia, para intervir num roubo num estabelecimento comercial, em Terra Branca, perto da Escola Amor de Deus.

Conforme a mesma fonte, ao chegar ao local, a PN deparou-se com um aglomerado de pessoas revoltadas, empunhando paus, enxadas, garrafas e pedras, com o intuito de agredir o assaltante que se encontrava no interior do referido estabelecimento comercial, ameaçando os funcionários e clientes com uma arma branca, machim.

A PN citou ainda que o indivíduo teria chegado num táxi e, enquanto o motorista aguardava na viatura, entrou na loja para perpetrar o roubo.

Minutos depois e, com o apoio de equipas da Esquadra de Piquete e do Corpo de Intervenção, conseguiu-se deter o suspeito, ainda no interior do estabelecimento.

Este e mais seis pessoas que estavam no interior do estabelecimento, sendo quatro funcionários e dois clientes, foram socorridos no Banco de Urgência do Hospital Universitário Dr. Agostinho Neto, numa ambulância dos Bombeiros Municipais, com pequenos ferimentos e/ou mal estar.

O detido foi presente ao Tribunal da Comarca da Praia, tendo esta instância judicial lhe aplicado a medida de coação mais gravosa, ou seja, Prisão Preventiva.