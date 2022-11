Santo Antão: Homem de 46 anos encontrado morto em Pico da Cruz do Planalto Leste

​Um homem de 46 anos foi encontrado morto segunda-feira, 21, na zona de Covoadinha, em Pico da Cruz, no Planalto Leste de Santo Antão, informaram à Inforpress os Serviços da Protecção Civil.

O comandante do Corpo dos Bombeiros Voluntários do Porto Novo, Balbino Cruz, disse à Inforpress que José Dias, que residia em Covoadinha, foi encontrado morto na tarde de segunda-feira por populares, que accionaram imediatamente os serviços da protecção civil e as autoridades policiais.

José Dias terá caído num despenhadeiro de cerca 250 metros, segundo os bombeiros voluntários de Porto Novo.

Porém, as autoridades competentes deverão encetar as investigações para saber em que circunstâncias o homem terá encontrado a morte.

Populares informaram que José Dias estava desaparecido há dois dias.