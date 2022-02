Um morto em colisão entre duas embarcações de pesca

Uma colisão ocorrida por volta da meia-noite de domingo, 06, entre duas embarcações de pesca no canal entre Porto Novo e São Vicente resultou na morte de um tripulante.

A informação foi avançada à Inforpress pelo delegado marítimo de Santo Antão, Miguel Cândido Gomes, que adiantou que o embate envolveu as embarcações de pesca Djesone, da cidade do Porto Novo, e Ponta de Pessa, do Tarrafal de Monte Trigo.

A vítima mortal, de 33 anos, residente na zona de Chã de Camoca, na cidade do Porto Novo, encontrava-se no barco Djesone.

O delegado marítimo de Santo Antão disse que se desconhece ainda as causas que levaram à colisão das dua embarcações.

“Normalmente as embarcações de pesca devem respeitar uma distância” quando estão em plena faina pesqueira, explicou este responsável.

“Vamos agora apurar as causas do embate entre estes dois barcos que pelas informações que temos aconteceu por volta da meia-noite deste domingo no no canal entre Porto Novo e São Vicente”, concluiu.