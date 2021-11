Porto Novo teve dois casos de agressão à facada em apenas três semanas

​As autoridades policiais no Porto Novo, Santo Antão, foram confrontadas, em menos de três semanas, com dois casos de agressão à facada, com as vítimas transferidas para o hospital regional da ilha, dada a gravidade dos golpes.

O caso mais recente aconteceu na última noite, na cidade do Porto Novo, envolvendo dois indivíduos, sendo a vítima, de 30 anos, alvo de um golpe nas costas, e o agressor, de 36 anos, já com várias passagens pela polícia. Tudo aconteceu durante uma briga entre ambos, segundo um familiar da vítima, que foi transferido de urgência para o hospital regional, na Ribeira Grande, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Conforme uma fonte policial, o agressor foi detido fora de flagrante delito e deve ser entregue ao poder judicial ainda hoje para o primeiro interrogatório e aplicação de medida de coação pessoal. Já no do dia 16 de Outubro, um homem de 37 anos fora esfaqueado no pescoço, na localidade do Monte Trigo, interior do concelho do Porto Novo.

