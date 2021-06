​Governo destaca importância da requalificação da orla marítima do Porto Novo

A ministra da Defesa e da Coesão Territorial considerou, sexta-feira, em Santo Antão, que as obras de requalificação da orla marítima do Porto Novo aumentam “a autoestima” e fazem com que os porto-novenses se sintam “orgulhosos” desta urbe.

Janine Lélis, que presidiu ao acto de inauguração do projecto, financiado em cerca de 70 mil contos, disse que “ter um espaço como este, aumenta a auto-estima e faz com que as pessoas sintam orgulho das suas localidades”. A governante, que esteve em Santo Antão em representação do primeiro-ministro, apelou aos porto-novenses que “apreciem, valorizem e estimem” a obra que, a seu ver, foi pensada para o bem-estar” dos munícipes e que “engrandece” a cidade do Porto Novo. Para o presidente da câmara do Porto Novo, Anibal Fonseca, trat-sea de “uma obra especial, que representa um sonho de séculos” dos porto-novenses, enaltecendo as valências da infra-estrutura, que consiste num “passeio marítimo” onde as pessoas podem praticar o desporto e actividades de lazer. O projecto, que custou mais de 70 mil contos, foi financiado pelo Governo, através do programa de requalificação, reabilitação e acessibilidades (PRRA).

