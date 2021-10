​Câmara Municipal investe 30 mil contos na construção do pavilhão desportivo coberto

Trinta mil contos é o montante previsto pela edilidade porto-novense para o arranque, em 2022, das obras do pavilhão desportivo coberto na cidade do Porto Novo, Santo Antão, contando para isso com a parceria do Governo.

O arranque do polidesportivo coberto no próximo ano consta do plano de investimentos municipais para o próximo ano, período em que a edilidade promete investir à volta de 52 mil contos no sector desportivo, neste município. O início das obras do pavilhão desportivo tem vindo, todavia, a ser adiado nos últimos anos, facto que se deve a “contingências difíceis”, conforme explicações do edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca. “Temos projecto, temos o orçamento. A obra era para ter iniciado, mas devido a contingências difíceis não conseguimos ainda. Temos confiança que iremos construir um polidesportivo de referência para Cabo Verde”, garante o autarca.

